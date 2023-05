A história de superação do alegretense que, sem dinheiro, correu 25km para conseguir um emprego

Filho de Luis Antônio Dornelles Guedes, militar, e Marlete Trindade Guedes, dona de casa, aos oito anos, foi a primeira vez que saiu de Alegrete pois sua família mudou-se para Santana do Livramento devido à transferência do pai na Brigada Militar, contudo, com 17 anos, retornou devido à separação dos pais.

Aqui, depois da liberação do quartel por excesso de continente, não conseguiu emprego em lugar algum. Mesmo recorrendo a alguns familiares para que o ajudassem a conseguir uma vaga em um supermercado da cidade, ele não teve sucesso. Foi então que no ano de 2000 decidiu ir para Florianópolis em busca de trabalho.

A vida em Florianópolis não foi fácil para Pablo. Ele trabalhava como servente de pedreiro, morava na casa de seus tios e muitas vezes não tinha dinheiro para almoçar ou jantar. Ganhar 80 reais por semana era uma luta constante e, durante um ano, a alimentação muitas vezes se resumia a miojo. Ainda não havia concluído o 2º grau e encontrar um emprego com carteira assinada era difícil.

“Mas acabei conseguindo um trabalho de empacotador, onde no dia da entrevista, eu não tinha dinheiro para ir de ônibus e aqui em Florianópolis tudo é longe. Quando me ligaram às 11h para chegar às 14h lá. Meu Deus, larguei tudo que estava fazendo e sai correndo. Corri mais ou menos uns 25 Km. Nunca corri tanto na minha vida, mas cheguei no horário correto. Ainda com massa de cimento na orelha , falei minha história para o gerente daquele supermercado e graças a Deus, ali começava minha jornada no varejo”-descreve.

Ele começou como empacotador no supermercado e, após alguns anos, foi promovido a operador de caixa, vendedor de eletro e, posteriormente, pediu para sair pois iria trabalhar em uma multinacional como vendedor de eletrônicos.

Mas ele pontua que sempre sentia muita saudade, que a castigava de sua cidade Natal. ” Tenho orgulho de dizer que sou da fronteira, que sou alegretense e não escondo a saudade dos familiares”- cita.

Na outra empresa iniciou como vendedor, logo foi promovido para líder de equipe e alguns anos depois a gerente de setor. Nessa empresa ficou por 10 anos, entretanto, como foi vendida ele ficou desempregado. Mas a determinação era tanta que logo se realocou em outra empresa, que se dedicou muito e foi reconhecido, desta forma, teve a graduação e a pós graduação custeadas. “Fiquei nessa empresa por cinco anos e encerrei meu ciclo por estar muito cansado e com saudades da minha terra e dos meus familiares de Alegrete e novamente tive cinco meses de lutas – só que desta vez, eu estava mais maduro, preparado e com minha fé inabalável”- ressaltou.

Hoje, Pablo é gerente de distrito de uma das maiores empresas da América Latina, com 222 filiais. Ele está casado e tem três filhos maravilhosos. Mesmo estando longe de Alegrete, ele nunca esquece suas raízes e sempre ajuda as pessoas da sua cidade natal que encontra em sua jornada.

“Sempre estou disposto e ajudando os alegretenses que encontro por aqui. Minha alegria é quando olho o currículo e lá está: naturalidade – Alegrete. Não foi fácil, mas Graças a Deus, hoje, vivo bem”- sintetiza.

A história de Pablo Trindade Guedes é um exemplo inspirador de como a determinação, a fé e a perseverança podem levar a grandes conquistas. Ele enfrentou muitos obstáculos em sua trajetória, mas nunca desistiu de seus objetivos e, hoje, é um líder bem-sucedido em uma grande empresa, orgulhoso de suas raízes em Alegrete.