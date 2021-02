Motorista é assaltada dentro do carro nas proximidades do Centro Cultural

Compartilhe















Alegretense foi furtada e agredida em um ato incomum na região central em Alegrete.

No último domingo(21), uma mulher de 50 anos, estava na companhia de uma amiga, dentro de sua caminhonete, estacionada em frente ao Centro Cultural.

De forma abrupta, um indivíduo chegou ao lado da janela que estava aberta e puxou o celular que estava em sua mão. A vítima mostrava fotos para a amiga quando o acusado colocou um instrumento de madeira em seu pescoço, pegou o aparelho e a chave da caminhonete. O homem também puxou os cabelos colocando a cabeça da motorista para fora do veículo. Assim que ele saiu correndo, a vítima pegou a chave reserva e saiu na busca de encontrá-lo, mas não obteve sucesso. Ela acionou a Brigada Militar e quando os policiais mostraram algumas fotos de suspeitos e, pela descrição informada por ela, reconheceu um dos indivíduos como sendo o autor. Entretanto, ele não foi encontrado. A vítima apresentava lesões e foi orientada a realizar o registro na Delegacia de Polícia.

Mais um alerta para quem fica com o carro estacionado em alguns locais com vidros abertos ou não. Pois dependendo do horário e endereço, pode ser alvo de criminosos.