Motorista é presa em flagrante após colisão em Soledade; motociclista morreu

Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante, no fim da tarde desta segunda-feira (4), após colidir contra uma motocicleta Harley Davidson no km 255 da BR-386, em Soledade, no Norte do RS, conforme a Polícia Rodoviária Federal. O motociclista, de 45 anos, morreu no local.

Segundo análise preliminar do local do acidente, a mulher, que dirigia uma Duster, teria invadido a pista contrária, por onde trafegava o motociclista, natural de Caxias do Sul.

O teste do etilômetro apontou a presença de 0,66 mg/L no ar dos pulmões da mulher, o que é 13 vezes mais do que o limite máximo para ser considerado infração de trânsito. Policiais encontraram latas de cerveja no carro.