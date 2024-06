Motorista embriagado colide com poste de energia na Avenida Tiaraju e é preso em flagrante

Um acidente de trânsito ocorreu na Avenida Tiaraju, Zona Leste de Alegrete, envolvendo uma caminhonete Escort. De acordo com informações da Brigada Militar, o motorista de 38 anos relatou que perdeu o controle do veículo, colidindo com um poste de energia. O impacto causou a queda do poste, resultando em danos significativos no local.

No veículo, além do motorista, estavam duas mulheres que sofreram escoriações leves e foram encaminhadas à UPA pelo Samu. O motorista não se feriu. Policiais militares informaram que o homem apresentava sinais de embriaguez e foi submetido ao teste do etilômetro, que constatou a presença de 0,65 mg/L de álcool no sangue.

Na UTI, Daniela Gonçalves precisa da sua doação para sobreviver

Uma guarnição do Comando Rodoviário da Brigada Militar foi responsável pelo teste do etilômetro. O motorista foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foi determinado sua prisão em flagrante por embriaguez ao volante. A fiança estipulada foi de meio salário mínimo, valor que foi pago pelo condutor. O veículo sofreu danos significativos na parte dianteira.