Na Semana do Meio Ambiente ocorreu um mutirão escoteiro em Alegrete

Dentro das ações da Semana do Meio Ambiente e inspirados na pratica da boa ação, os escoteiros do grupo Honório Lemes realizaram no último dia 5 de junho, o mutirão da boa ação, onde todos foram incentivados a realizar uma atividade de preservação do meio ambiente.

Varias ações foram realizadas como plantio de arvore, limpeza de área, coleta seletiva e meditações sobre a importância da preservação do meio ambiente.

O propósito do Grupo de Escoteiros Honório Lemes é contribuir para que os jovens assumam seu próprio desenvolvimento, especialmente do caráter, ajudando-os a realizar suas plenas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, como cidadãos responsáveis, participantes e úteis em suas comunidades.

Crianças a partir de seis anos de idade podem inscrever-se e participar do Grupo Escoteiro Honório Lemes. As turmas são divididas em três idades: crianças de 06 a 09 anos – crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e jovens de 15 a 17 anos.