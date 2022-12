Motorista foge de abordagem policial é perseguido e preso em Alegrete

No local, foi feito contato com a vítima, uma mulher de 20 anos, que relatou que foi ameaçada de morte por dois indivíduos que estavam conduzindo uma camioneta GM/Blazer e de posse de um revólver.

Brigada Militar prende dupla e recupera S10 roubada, após perseguição, em Alegrete

Diante das características repassadas, as guarnições se deparam com o veículo que, assim que visualizou a aproximação empreendeu fuga em alta velocidade por várias ruas do bairro, vindo a jogar a camioneta em direção as viaturas e aos demais veículos estacionados em via pública, além de ter atropelado um cachorro enquanto fugia.

Militar do Exército é preso em flagrante após perseguição em Alegrete

Em determinado momento, os policiais visualizaram quando foi arremessado um objeto durante a fuga, sendo que a camioneta somente parou na BR-290 quando furou o pneu.

O condutor, um homem de 38 anos, e o carona, um homem de 18 anos foram identificados. Foi oferecido ao motorista o teste do etilômetro que se recusou a fazê-lo, sendo tomadas as medidas administrativas e a camioneta recolhida pelo guincho até o depósito. Foram realizadas buscas, mas a arma não foi localizada. Diante dos fatos as partes foram encaminhadas até a DPPA para registro.