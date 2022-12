Gael, o bebê alegretense que já nasceu com dois dentes

Share on Email

A mãe, Noemi dos Santos Correia de 38 anos, disse que a surpresa foi descoberta na UTI Neonatal, onde o “apressado” garoto precisou ficar por seis dias, ao nascer de 34 semanas. Ele veio ao mundo por meio de uma cesárea, no dia 5, pesando 2.760 Kg e 46cm.

“Eu acordei no dia 5 e percebi que minha bolsa havia estourado, fui para o hospital sem contrações, tranquila. Por esse motivo, a médica precisou fazer a cesárea. De tão apressado que ele estava, que já nasceu com os dois dentes, se “bobear” dou um pedaço de churrasco e já sai chupando”- falou sorrindo Noemi, em entrevista ao PAT.

Ela e o esposo Luciano Marques Flores de 32 anos, já são pais de Ariadne Cailane de 13 anos e Thaiberson Calebe de 7 anos. A família reside no bairro José de Abreu em Alegrete.

Na tarde de terça-feira(13), a reportagem esteve no casa deles e conheceu o pequeno Gael Levy, que estava tranquilo, dormindo. Mesmo com a troca de roupa, manteve a calma e o soninho. Noemi destaca que assim é a rotina, com ele apenas se alimentando(no peito e na mamadeira) e dormindo.

O pequeno foi examinado pelo pediatra e o dentista no postinho de saúde do bairro. “Os dentinhos estão bem seguros”, relata a mãe.

O caso de Gael Levy é chamado por especialistas de dentes natais. Eles não constituem nenhum problema ou anomalia, mas são muito raros e difíceis de acontecer.

A causa desse nascimento precoce ainda não está muito bem definida, mas pode estar relacionada com hereditariedade.

O nascimento de um dentinho é um processo fisiológico que se inicia por volta dos seis meses de vida. Porém, alguns bebês podem já nascer com alguns dentes. Nestes casos, é indicado o acompanhamento de um odontopediatra para que os hábitos e a saúde bucal da criança não sejam prejudicados por causa disso.

Noemi comentou que o segundo filho, também, nasceu com um dentinho, mas logo depois, algumas horas depois do parto, já caiu, ao contrário Gael Levy que já está com um mês e os dentinhos estão firmes.