Mulheres são maioria de catadores de lixo reciclável na Região

Do total de quem faz essa atividade em cidades da região, conforme o CEREST Oeste 54% são mulheres e ainda, que estas seriam as que provêm as suas casas.

O trabalho exige caminhar bastante para catar em lixeiras os depósitos latas, vidros, papelão e outros produtos que podem ser reciclados. Quanto mais quantidade mais valor que recebem pela venda de quem compra para vender a empresas que reutilizam para reciclar.

A atividade do CEREST visou instrumentalizar esses trabalhadores sobre o seu labor e que precisam de material de IPI para que possam atuar com segurança, já que nos locais que colocam as mãos para recolher o material podem conter vidros, ferros, latas que podem ferir esses trabalhadores.