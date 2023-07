Motorista foge depois de causar violento acidente na Avenida Assis Brasil

De acordo com informações da Brigada Militar, o proprietário de um Ford Ka relatou que seu veículo estava estacionado no momento do acidente. Testemunhas afirmaram, aos policiais militares, que o motorista de um táxi sedan, que trafegava no sentido contrário, perdeu o controle da direção. O veículo subiu na calçada, passou por cima de um “toco” de árvore, colidiu com a estrutura da placa da Fundação Marona e atingiu a dianteira do Ford Ka estacionado. Em seguida, o motorista deu ré e empreendeu fuga do local.

Até o momento, não houve registro de pessoas feridas relacionadas ao ocorrido. Contatos foram realizados com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e com a Santa Casa, por meio do PAT, e não foram informados pacientes relacionados ao acidente.

A placa de identificação da Fundação Marona foi arrancada com o impacto, além disso, houve danos no Ford Ka. No entanto, nas imediações do local, existem câmeras de videomonitoramento que poderão auxiliar na identificação do responsável.