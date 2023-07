60% dos estudantes desistem de completar o Ensino Superior; veja as causas e consequências

O Mapa do Ensino Superior no Brasil, do Instituto Semesp, apontou que mais da metade dos alunos que entram em faculdades no país desiste antes de completar o curso por diversos motivos.

A redação do PAT entrou em contato com a direção de algumas universidades situadas na cidade de Alegrete que se manifestaram, mas não permitiram identificação. Porém, salientam que: “infelizmente, este é um dado negativo, que preocupa”, os motivos são inúmeros: trabalho, desmotivação e até inviabilidades do cotidiano, afirma o responsável técnico de estudo de uma das universidades que possui polo na cidade alegretense.

“Acabamos revelando uma desistência elevada: 55,5% desistiram do curso; 18,1% continuam cursando e apenas 26,3% concluíram no tempo devido”, completou. Os jovens querem contato muito cedo com mercado de trabalho e não respeitam o tempo correto de conclusão do curso escolhido.

Outro ponto que merece destaque é a questão financeira, muitos estudantes vêm de fora da cidade e têm que administrar as despesas do dia a dia e, isso acaba forçando os alunos a procurar uma renda alternativa e são obrigados a entrar no mercado de trabalho para cobrir os gastos.

Além disso, a questão econômica e a escolha do curso, que geralmente se dá pelo preço e localização, com estudantes entrando na faculdade “pouco vocacionados”, aumentando a chance de evasão.

Essa pesquisa revela de maneira explícita alguns impactos causados no mercado de trabalho, como mão de obra pouco qualificada. A não conclusão dos cursos universitários acaba gerando um efeito dominó em alguns setores da sociedade, explicando assim algumas limitações de parcela de trabalhadores na exigente e competitiva disputa por oportunidades de trabalho.

Fotos: Reprodução