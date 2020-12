Motorista morre ao atropelar capivara na BR 290 em Alegrete

Compartilhe















Na madrugada desta segunda-feira(21), o motorista de um Celta morreu após atropelar uma capivara, na BR 290, em Alegrete. Ele perdeu o controle da direção e chocou-se contra o muro de proteção da ponte da Sanga do Leal. O acidente foi por volta da 1h30min e a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e os Bombeiros atenderam a ocorrência.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Daniel Fernandes de Rodrigues, de 34 anos, natural de Uruguaiana. No registro, o relato dos policiais civis é de que foram acionados através da Polícia Rodoviária Federal, pois a vítima estava presa nas ferragens e tinha sido constatado o óbito. A Perícia de Santana do Livramento foi acionada pela Polícia Civil.

De acordo com os policiais rodoviários, o levantamento feito no local foi de que o motorista atropelou uma capivara, perdeu o controle do carro e chocou-se no muro de proteção da ponte. O acidente foi no KM 606 da BR 290. O Corpo de Bombeiros de Alegrete foi acionado para fazer o desencarceramento da vítima.