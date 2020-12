Motorista provoca acidente ao fazer conversão na Avenida Assis Brasil

O motociclista, de 27 anos, trafegava na Avenida Assis Brasil e teve a frente cortada, segundo informações da Brigada Militar. Ele bateu a cabeça, sofreu escoriações e foi socorrido pela ambulância dos Bombeiros. Encaminhado à Santa Casa iria passar por exames.

Ruas cheias antes do feriado da padroeira de Alegrete

De acordo com o relato do motorista do Fox ele trafegava sentido Trevo/Centro na Avenida. Próximo a uma veterinária, o condutor, de 58 anos, iniciou a manobra para realizar a conversão à esquerda e, não visualizou a moto que estava no sentido contrário. Sem conseguir evitar o acidente, o motociclista chocou-se na lateral do carro.

Ambos veículos tiveram danos materiais. O acidente foi por volta das 10h desta segunda-feira(7), na Avenida Assis Brasil. A Brigada Militar e os Bombeiros atenderam a ocorrência. A Guarda Municipal também esteve no local.