Motorista provoca grave acidente e foge sem prestar socorro; carro capotou com pai e bebê

Pai e bebê saíram ilesos de grave acidente provocado por motorista que avançou preferencial e fugiu sem prestar socorro a eles. O carro, que as vítimas estavam, capotou e teve danos de grande monta.

De acordo com informações apuradas pelo PAT, o condutor de um HB20, trafegava na rua Maurício Cardoso em direção à Praça General Osório, centro, em Alegrete.

No cruzamento com a rua Barão do Rio Branco, o motorista de uma Ford Courier, avançou a preferencial e atingiu a lateral do carro.

Desta forma, devido ao forte impacto, o veículo rodopiou e capotou, ficando no meio da rua.

O homem e a bebê de 11 meses que estavam no HB20, foram retirados e encaminhados à UPA pela ambulância dos Bombeiros, por prevenção, de acordo com familiares. Até o momento, o relato é de que eles saíram ilesos em razão do uso do cinto de segurança e da cadeirinha, devidamente, colocada no veículo- citou um guarda municipal.

O motorista da caminhoneta fugiu do local deixando, para trás, o para-choque dianteiro. O veículo e o proprietário já foram identificados.

Nas imediações, também, há câmeras de videomonitoramento e algumas imagens já estavam sendo disponibilizadas aos familiares das vítimas.

A Guarda Municipal foi a primeira a chegar no local, porém, o acidente foi atendido pela Brigada Militar.

O HB20 teve danos de grande monta. “Uma grande irresponsabilidade de um condutor que provocou um violento acidente com um veículo onde havia uma bebê, e mesmo assim, saiu sem prestar socorro. Por sorte, nada de grave aconteceu’ – comentou um morador das imediações que estava incrédulo com a atitude do condutor da Courier.