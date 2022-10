Catadores de recicláveis participam de encontro para regularizar a atividade

Share on Email

As Secretarias de Meio Ambiente (Semmam), de Promoção e Desenvolvimento Social (SPDS), com o apoio das Secretarias de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania (SPMC) e de Saúde (SMS), por intermédio das ações do Projeto Reciclador, realizou o 5° Encontro de Catadores de Materiais Recicláveis.

O evento ocorreu nesta sexta-feira, 30, no Salão Azul do Centro Administrativo Municipal.

A iniciativa visa a formalização do trabalho de catador, regularizando a profissão na intenção de obter melhorias na coleta dos materiais, assim gerando aumento de renda.

No encontro, as secretarias estiveram disponibilizando seus serviços e apresentando os projetos a população.

Mais informações sobre o projeto estão disponíveis diretamente nas secretarias de Promoção e Desenvolvimento Social, de Meio Ambiente ou no CRAS.