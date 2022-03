Motorista que transportava carga de cigarros é preso por suspeita de participar de roubo

Share on Email

Dois homens foram presos por falso roubo de carga em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, nesta quarta-feira (9). De acordo com investigação da Polícia Civil, o motorista responsável pelo transporte, que chegou a denunciar o crime, e o suposto assaltante se conheciam e trabalhavam em conjunto.

A prisão da dupla se deu após duas denúncias de roubo de carga em novembro de 2021. No dia 4 de novembro, o motorista da empresa terceirizada que realizava transporte de uma carga de cigarros da empresa Souza Cruz registrou um boletim de ocorrência onde relatou ter sofrido um assalto, que resultou em um prejuízo de R$ 47,5 mil. Já nesta primeira denúncia, imagens de câmeras de segurança chamaram a atenção de policiais, já que a suposta vítima e o suposto assaltante conversavam e aparentemente combinavam de se encontrar depois.

Já no dia 11 de novembro, o mesmo motorista relatou ter sido novamente vítima de roubo de uma carga de cigarro. Desta vez, chamaram a atenção dos policiais inconsistências entre o depoimento do motorista e fatos como local do roubo, forma de abordagem e outros detalhes da ação apurados na investigação.

Um depoimento de uma testemunha reforçou a suspeita de que a suposta vítima e o suposto assaltante trabalhavam em conluio. Uma busca na casa do motorista, então, fez com que os policiais encontrassem dois rádios comunicadores na frequência da polícia.

O delegado Alexandre Fleck, responsável pela investigação, ressalta que a Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas (DRFC), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), está atenta a possíveis crimes de subtração de cargas falsamente registrados como roubos com a participação de motoristas e outros funcionários ligados às empresas alvo de ações criminosas.