Motorista se envolve em acidente e acaba preso por embriaguez ao volante

PRF atendeu acidente com condutor embriagado em Rosário do Sul.

Na BR 290, em Rosário do Sul, por volta de 19h, ocorreu um acidente, colisão lateral, envolvendo um Fiat Uno Mille emplacado em Rosário do Sul e uma carreta também com placas de Rosário do Sul.

O condutor do Uno Mille sofreu lesões, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao PS de Rosário do Sul. Ele realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado de 1.42mg/l, índice quase cinco vezes o limite para que a embriaguez ao volante seja considerada crime.

Devido ao Uno ficar imobilizado sobre a pista e a carreta tombar no acostamento derramando parte da carga, o trânsito ficou em meia pista.

Fonte PRF

Foto Web Notícias