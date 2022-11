Movimente-se no Parque retomado com muita alegria

Fazer atividades físicas e movimentar o corpo é fundamental para a saúde. E para possibilitar com que mais pessoas tenham acesso a essas atividades, reiniciou no Parque dos Aguateiros, o Movimente-se no Parque.

Uma das coordenadoras, Giselda Tesche, diz que o projeto existe há cinco anos e agora está sendo retomado. As aulas no Parque são as segundas, quartas e sextas-feiras às 19h com o professor Claudenir Nery.

Quem quiser participar é só chegar no parque com roupas leves e tênis, e aproveitar para movimentar o corpo e ter mais energia e saúde.

O Parque dos Aguateiros é um dos mais bonitos locais públicos na área urbana de Alegrete, em que podem ser realizados vários projetos em benefício da comunidade.