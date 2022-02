Movimento de Produtoras Rurais tem nova presidente

O Mopra – Movimento das Produtoras Rurais de Alegrete, movimento criado em outubro de 2001 sob a bandeira “Em Razão da Paz e Producão no Campo”, volta a se reinventar adequando-se ao momento tempestuoso em que vive o agronegócio, uma vez que suas integrantes sempre estiveram unidas e atentas a situações pontuais vinculadas a este setor.

Na manhã do dia 31 de janeiro, na sede do Sindicato Rural de Alegrete, entidade sob a qual o Mopra foi erigido e de quem, tanto nas diretorias anteriores quanto na atual, sempre obteve total apoio, aconteceu um encontro híbrido entre as produtoras rurais.Neste foram delineadas ações do para curto, médio e longo prazos, bem como a eleição da nova coordenadora, uma vez que, infelizmente, a produtora Vânia Guerra, que ocupava tal posição, faleceu no ano que findou.

Foi eleita a produtora Carmem Lúcia Trindade e Silva, por unanimidade. A coordenadora destacou a importância da integração de todas as participantes e criou, a partir das demandas elencadas pelas demais, uma série de ações a serem detalhadas publicamente, na medida em que forem sendo formalizadas.Destaque da reunião, também, o apoio moral e político que o Mopra forneceu no episódio das últimas queimadas no município aos produtores, bem como o alcance de subsídios materiais aos atingidos e a intervenção do Movimento junto aos políticos, seja através de solicitações imediatas e/ou através de participação no documento que o Conselho de Desenvolvimento Agropecuário efetivou.Com objetivos claros, ações efetivas, união e força de trabalho o Movimento das Produtoras Rurais de Alegrete, mais uma vez, coloca-se ao lado da comunidade alegretense e das entidades de classe, que representam o setor primário, na busca de melhores dias para que Alegrete e a Fronteira Oeste possam trabalhar com “Paz e Produção”.