IRGA Fronteira Oeste é contemplado com 8 veículos

O deputado Frederico Antunes participou na segunda-feira (31/01), de cerimônia de entrega de 20 veículos para as equipes técnicas do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). O escritório da entidade na Fronteira Oeste foi contemplada com oito veículos, sendo quatro Fiat Toro e quatro Fiat Mobi. Desde 1996, não havia a troca da frota de veículos do Irga.

Durante sua fala, Frederico Antunes destacou mais essa conquista por parte da entidade. O deputado lembrou também que foi na atual gestão que houve a determinação que todo o recurso arrecadado com a taxa CDO ficasse exclusivamente nos caixas do Instituto Rio Grandense do Arroz.

A cerimônia contou com as presenças do governador Eduardo Leite e da secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, além do presidente do Irga, Rodrigo Machado.