Movimento mantém mobilização em Alegrete

Os patriotas mantém um acampamento em frente ao quartel onde recebem, inclusive, doações de quem apoia o movimento aqui em Alegrete.

Eles vão permanecer mobilizados aguardando a posição do TSE sobre o resultado das eleições, já que até a página do Tribunal foi tirada do ar depois que aumentaram as manifestações nas ruas pelo Brasil, informam os que estão em frente ao quartel.

Os patriotas do país aguardam o relatório das eleições e dizem que não aceitam serem governados por ladrões.

A indicação é de que hoje (7) as empresas que quisessem fechassem as portas no país. Mas até o momento da postagem, o PAT não teve a informação dentre todos os grupos contatados e empresas de que haja greve em Alegrete.