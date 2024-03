MP apreende 18 toneladas de alimentos impróprios para consumo em São Borja

Uma operação do Ministério Público autuou sete estabelecimentos comerciais, após apreender 18 toneladas de alimentos e produtos impróprios para o consumo, em São Borja, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. A ação ocorreu entre quarta (28) e quinta-feira (29).

🛒 Os mercados, açougues e frigoríficos fiscalizados continham alimentos de origem animal mal refrigerados e farináceos vencidos.

👮 Nos locais, os agentes encontraram moscas nos insumos, produtos sem procedência – com a validade vencida ou sem data de validade –, alimentos armazenados de forma inadequada e fora da temperatura indicada.

Segundo informações do 2º Grupo de Polícia Militar Ambiental de São Borja, alguns itens estavam vencidos havia um mês.

Carnes, margarinas e requeijão reembalados e com rótulos falsificados foram as principais irregularidades constatadas pela operação. Os estabelecimentos fiscalizados foram autuados e multados.

🍖Conforme o MP, foram encontradas grande quantidade de cerveja, carnes, óleos de soja e carvão argentino de descaminho – caracterizado pelo ingresso irregular de produto de origem estrangeira no Brasil, sem os necessários trâmites aduaneiros –, energéticos vencidos.

Outros produtos, como álcool 92,8°, de venda proibida em mercados, foram apreendidos de forma cautelar.

A operação do Ministério Público contou com a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRS), de Secretarias do RS, da Vigilância Sanitária Municipal, do Serviço de Inspeção Municipal de São Borja, da Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor (DECON), da Brigada Militar e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM).

Fonte: G1