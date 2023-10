MP recomenda que processo de gestão compartilhada na educação seja revogado na Rede Municipal

A decisão da Promotora Dinamarcial Maciel, emitida no último dia 11, recomenda que o processo de parcerização seja anulado para a contratação de professores, atendentes e outros cargos para atuar nas escolas da Rede Municipal. O processo estava em andamento, e a Secretaria já havia anunciado que começaria a ser implementado em setembro passado.

No documento do Ministério Público, com oito páginas, foram apontados vários itens que devem ser observados pela Administração Pública nessas parcerias público-privadas. Foi estabelecido o prazo de 30 dias para que sejam informadas ao Ministério Público e à Promotoria de Justiça Regional de Educação de Uruguiana as providências eventualmente adotadas para o cumprimento da recomendação.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Educação e, até o momento da postagem, não obteve retorno sobre como esse processo será resolvido.