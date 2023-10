A banda Marcial da Escola CIEP que conquistou o primeiro lugar no pelotão de bandeiras e Vice- campeão estadual de Bandas e Fanfarras do RS. O regente Claiton Pena, instrutor Henrique Ancinelo e Tiago Fernandes e instrutores de pelotão Gustavo Barros e Matheus Coimbra e coordenadoras, Liziane Ancinelo e Elena Brandolt comemoram a conquista junto com o grupo. A Banda se classificou para o Campeonato Nacional do ano que vem.

Pelotão de bandeiras Banda CIEP

Outra que se fez presente neste evento foi a banda da EMEB Honório Lemes que, também, foi destaque trazendo para Alegrete o título de campeã estadual na categoria banda musical de marcha, conquistou o terceiro lugar pelotão de bandeiras e 1º baliza solo E se classificou para o campeonato nacional de bandas de 2024. O maestro da banda, Robson Silva, comentou que essa conquista foi fruto de muito trabalho e dedicação dos integrantes. – Foi uma luta deles para conseguir recursos e pode ir a Garibaldi e mereceram muito esta conquista, cita o maestro.

