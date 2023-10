OktoberSportDay, audacioso projeto desportivo é lançado em plena Expofeira

Uma caravana de desportistas desfilou no parque Dr. Lauro Dornelles, chamando a atenção do público que estava na Expofeira. Cirene, ronco de motores, ciclistas todos uniformizados, praticantes de artes marciais, caiaqueiros, jipeiros, motociclistas, patinadoras e outros atletas que participaram de uma colorida caminhada até o estande da OkterberSportDay.

Os dias 28 e 29 de outubro prometem um grandioso evento no município que comemora seus 192 anos no dia 25. A OkotoberSport Day vai celebrar o encontro de todas modalidades num final de semana, justamente no período que a cidade celebra mais um ano.

Só para mencionar a capacidade do OktoberSport Day, a cidade vai sediar a data da final do Campeonato Brasileiro e Gaúcho de Velocross que será nos dias 18 e 19 de novembro no CT Alegrete na estrada dos Pinheiros e a realização de um campeonato mundial de som automotivo no dia 29, tudo dentro da OktoberSportDay. Atrelado a tudo isto, somam-se atividades de jipeiros, trilheiros, ciclistas, motociclistas, caiaqueiros, corredores outras modalidades que vão somar forças.

O projeto lançado na Expofeira teve forte adesão dos praticantes de esportes e com inclusão, atletas de basquete em cadeira de rodas somaram-se ao evento, juntamente com atletas do futebol de surdos. A secretária de desenvolvimento Caroline Figueiredo, mencionou o projeto no estande da Sedetur que ficou lotado na noite de sábado.

O prefeito Márcio Fonseca do Amaral, ressaltou a importância de projetos de cunho esportivo. Saudou os organizadores e se disse parceiro da Oktober. Já Jonathan Reinamann Cassol, um dos mentores do projeto, explicou a ideia e objetivos. Foi apresentado um vídeo institucional do evento e segundo o organizador, a OktoberSportDay já nasceu grande e se tornará o 1º Festival Desportivo do Brasil.

Ainda na noite de sábado, houveram mais dois importantes lançamentos de projeto no estande da Sedetur. O empreendimento Masupa de floricultura e Agroturismo desenvolvido na Vila do Passo Novo. Outro projeto apresentado foi o CTG Baita Chão com escola do mate e oficinas de tradição gaúcha. Ao final do evento foi servido um coquetel aos presentes.

Fotos: Renan Irizaga