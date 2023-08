Mudança de prédio da DP Regional ainda depende da rede lógica e término de obra

Em dezembro de 2022, o prédio onde foi o setor de ICMS do RS, aqui em Alegrete, na praça Getúlio Vargas, começou a passar por

manutenção. O objetivo é que ali fosse instalada a Delegacia Regional de Polícia que funciona no Município em prédio locado. O GASEP grupo de apoio a segurança pública vem desde então ajudando nesta importante demanda. Passados oito meses, o local teve salas pintadas, mas o serviço de rede lógica para instalação

de computadores e de outros serviços ainda não foi instalado.

A Delegada Regional Daniela Borba informa que, semana passada, fez contato com Porto Alegre, tanto para a instalação da rede lógica e término da obra. No que diz respeito a recursos, adiantou que o GASEP encaminhou projeto ao Ministério Público do Trabalho para ver a possibilidade de recursos de multas serem revertido em parte a obra.

O trabalho da Delegacia Regional de Polícia Civil atende em prédio locado na rua Nossa Senhora do Carmo e com a mudança

para o novo local o Estado iria economizar mais de 70 mil, por ano, só de aluguel.

A obra vem atender uma demanda de 32 anos de trabalho, conforme o GASEP, que é uma entidade não governamental sem fins lucrativos e depende do apoio financeiro do meio empresarial, do agro e das pessoas pessoas preocupadas com Segurança Pública em Alegrete.