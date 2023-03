Sara, a libanesa que tem o dom de embelezar pessoas na 3ª Capital Farroupilha

Sara Reda Mansour nasceu no Líbano em 1985 e chegou ao Brasil com apenas três anos de vida. Morou e cresceu em Foz do Iguaçu, onde fez graduação em Ciências Biológicas (licenciatura).

Após o término da faculdade foi tentar mestrado em São Carlos, cidade paulista, onde acabou residindo por quatro anos. Desde pequena sempre teve o incentivo e apoio dos pais, gostava de desenhar, pintar, conseguia ampliar uma imagem minúscula em tamanho maior; trabalhando com dégradés e combinação de tons.

“Sou muito perfeccionista em traços, detalhes e cores. Esse meu lado artístico devo muito ao meu pai (in memoriam)”, frisa.

A mãe de Sara trabalha no ramo da beleza desde 1995, e ela sempre acompanhou o trabalho da sua genitora. “Saía da escola e ia onde ela se encontrava para auxiliar, porém nunca imaginei que ia gostar tanto. Apaixonei-me pela maquiagem após acompanhar a minha mãe em uma produção de noiva. Ela sempre foi minha inspiração para entrar no mundo da maquiagem, pois, a partir desse dia meu pensamento mudou e quis aprender mais, porém, antes de tudo, eu aprendi a me maquiar, porque tudo começa pela automaquiagem”, explica.

Como acompanhava a mãe nas produções, ela começou a treinar nas irmãs e amigas, e fazia questão de não cobrar nenhum valor até pegar experiência, e isso foi fundamental para seu início de carreira.

“Temos diferentes formatos de rostos, olhos e tonalidades de pele. Após realizar vários cursos profissionais e aperfeiçoamentos, comecei a atender como maquiadora profissional e sempre continuei me aprimorando e em busca de novos conhecimentos”, ensina.

Quando foi morar em São Carlos, Sara estava sem bolsa de estudos e precisava de uma renda. Foi lá que colocou todos os ensinamentos que aprendeu com a mãe em prática.

“Atendia as formandas, noivas, madrinhas, ministrava cursos de automaquiagem e maquiagem profissional para me manter financeiramente. Confesso que no inicio não foi fácil, tudo era um desafio e insegurança”, relembra.

Em 2014, Sara chegou em Alegrete, onde construiu família e consolidou um estúdio de beleza, depois de sete anos de muito trabalho e determinação.

Foram sete anos desde que chegou na cidade, atendendo em uma peça pequena dentro do apartamento onde morava.

“Lá tinha apenas um guarda roupa antigo com espelho, uma cadeira e uma mesa de computador. Sempre quando ia atender, tirava a maleta de maquiagem do guarda roupa e arrumava meus produtos na mesa”, conta.

No início de 2015, Sara promoveu uma reforma na peça e alinhou uma montagem de um pequeno estúdio. Ao longo do tempo, aumentou a procura e a cartela de clientes, a peça ficou pequena.

Então, com o apoio e incentivo do marido Giovani, tomou coragem para abrir um espaço fora, mas não sabia que ia ser tão rápido.

“Naquele momento, já fazia dois anos que namorava a antiga casa onde era a Pizzaria da Vinci, e um dia comentei com a minha irmã: um dia essa casa será meu studio”, recorda Sara.

E foi em 2016, ela conseguiu realizar o sonho. Particularidade à parte, justamente no dia 13 de outubro (Dia do Maquiador) de 2023, o studio completará sete anos no local.

“Quando somos persistentes e pensamos positivo tudo é possível, mesmo se houver “pedras” no caminho, devemos ir em frente e sermos confiantes”, diz a profissional.

Em 2016, Sara lançou sua linha própria de batons líquido matte, com 24 cores diferenciadas, desde o tom de nude até os mais escuros. No ano de 2019, a linha Sara Mansour cresceu e incluiu Gloss Labial em homenagem a filha Maya. “Toda a linha foi inspirada nas princesas da Disney. Estes batons e gloses estão fazendo o maior sucesso”, recomenda.

Sara possui um curso de visagismo com Philip Hallawell, o criador do visagismo. Ela conta que o visagismo é de extrema importância para a área da estética. “Ele ensina a identidade, estilo, beleza e harmonia. É o conjunto de técnicas para valorizar a beleza de um rosto. A gente realiza um estudo das características físicas e psicológicas da pessoa através disso se consegue identificar que estilo de maquiagem valoriza a cliente”, explica.

A libanesa que adotou Alegrete fala que a área da beleza, exige muita dedicação, compromisso e prazer por aquilo que se faz. É preciso estar sempre se aperfeiçoando, buscando novos cursos, novas técnicas, ser persistente e praticar muito.

“Nosso comprometimento com as clientes é de extrema importância, pois trabalhamos a autoestima das pessoas e elas adoram novidades e um trabalho de boa qualidade. Além disso, sempre esperam que as surpreendam com o resultado. E no final do dia, todo nosso cansaço valeu a pena”, afirma.

Sara possui no currículo a realização de vários cursos com diversos profissionais da área da beleza, inclusive com a sua mãe Fátima Mansour. Foram mais de 150 cursos realizados durante estes 13 anos de carreira, a maioria foi presencial, destaque para os cursos com Samer Khouzami (internacional); Kryolan (internacional); PriLessa (maquiadora da Virginia Fonseca e outras celebridades); Renan Pissolatto (especialista em noivas); Brigitte Calegari, Ana Veiga (especialista em pele negra); Pedro Nakamura (fotografia para maquiadores); Andy Rodrigues; entre muitos outros, os quais ela se diz grata pelos conhecimentos que carrega consigo até hoje.

Em 2020, no auge da pandemia muitos tiveram que se reinventar. E Sara sempre foi de compartilhar dicas nas redes sociais (Facebook e Instagram). Foi um ano muito difícil para ela, com a morte do seu pai devido a um câncer de pulmão.

“Foi muito triste e para sair desse baixo astral, comecei a gravar challenges de maquiagem (vídeos de transição) e com o apoio da minha família, amigos e seguidores, continuei a gravar e me divertir, levando entretenimento para as pessoas que estavam em casa”, conta.

A partir disso, começou a surgir propostas de pequenas e grandes empresas para parcerias e divulgações. “Posso dizer que, Alegrete me nomeou como influencer, pois foi graças ao apoio de muitas pessoas sou o que sou hoje. É uma satisfação enorme, pois comecei com uma simples brincadeira para distração e Deus me mostrou novos caminhos, novas oportunidades e portas se abrindo. Hoje chegamos aos 40k de seguidores no Instagram, graças ao apoio de todos vocês”, comemora Sara.

Ela também participou de vários concursos de beleza, com a ajuda e apoio das pessoas, ganhou o primeiro concurso do Melhor Delineado Asa de Anjo em nível nacional da Nagele Makeup e também, novamente com o apoio das pessoas conseguiu vencer o segundo concurso do Renan Pissolatto, no qual o candidato tinha que reproduzir a maquiagem editorial escolhida e avaliada por ele.

No ano passado ela participou do concurso de maquiagem na copa, no qual se desafiou. As maquiagens eram todas sobre os países classificados para a copa, e todas eram produções voltadas para o artístico. Tinha que usar a criatividade e o lado artístico.

“Não ganhei, mas foi uma experiência que jamais esquecerei por ter superado as minhas expectativas e ido muito além na maquiagem, pois eu não imaginava que era capaz de entregar tanta criatividade em uma única maquiagem”, conta.

Além das maquiagens, Sara trabalha também com design de sobrancelhas (masculina e feminina); design com henna; brow lamination; depilação facial egípcia; alongamento de cílios; lash lifting; penteados; limpeza de pele (masculina e feminina); maquiagens artísticas (temáticas, HD, cinematográficas, efeitos especiais e corporal); no studio também dispomos de pacotes e serviços para o dia de noiva e princesa; ministro cursos profissionais tanto para iniciantes quanto para quem já atua na área da beleza. Todos os atendimentos são realizados mediante agendamento via whatsapp.

“Hoje, posso dizer que me sinto realizada profissionalmente e pessoalmente. Consigo conciliar a minha vida pessoal com o studio e também com o mundo digital (influencer digital). Tenho recebido várias propostas de parcerias e também tenho sido notada por empresas e marcas grandes da área da beleza, onde me surpreendem com recebimento de produtos de forma inesperada. Só tenho a agradecer a todos pelo carinho, que admiram e confiam no meu trabalho, toda essa realização tem um pouco de cada um de vocês. Beijos, beijos e muito obrigada a todos mais uma vez”, agradece.

Entre um trabalho e outro na 3ª Capital Farroupilha, a libanesa Sara segue embelezando e reforçando a auto estima das pessoas que acreditam no seu potencial.

Fotos: acervo pessoal