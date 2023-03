Muitos na fila para receber o Bolsa Família, com adicional, pago nesta segunda

Começa hoje (20), o pagamento do Bolsa Família com adicional de R$150 por criança de zero a seis anos. Ao todo, serão 8,9 milhões de crianças beneficiadas com o adicional. O valor adicional acontece após um pente fino no Cadastro Único para programas sociais

Recebem neste dia 20, os beneficiários com número de inscrição social (NIS) de final 1. O valor mínimo corresponde a R$600, mas com o adicional o valor médio do benefício sobe para R$666,93. O programa do Governo Federal atingirá 21,1 milhões de famílias com gasto de 14 bilhões.

Em junho, começará o pagamento do adicional de R$50 por gestante, por criança de 7 a 12 anos e por adolescente de 12 a 18 anos.

Em Alegrete, muitos que estavam na fila da Caixa Econômica Federal eram para receber o auxílio. Porém muitos clientes estavam na fila para acessar outros serviços na agência.