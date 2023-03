Lavagem do Tatu fatura o 9º Torneio da Zona Leste

No último domingo (19), foram realizados os jogos finais da 9ª edição do Torneio de Futebol 7 da Zona Leste.

Com organização do Bar do Bicudo, a competição reuniu 12 equipes nesta edição e teve os jogos disputados no campo da Saint Pastous. O domingo iniciou com os confrontos de mata mata, com jogos bem disputados, típico do futebol jogado em campo de vilas.

Pelas quartas de final a equipe do Napoli atropelou a equipe do Bicudama e venceu pelo placar de 5 a 1. No segundo jogo, o Várzea Verde venceu a equipe do Futsal Brasil pelo placar de 3 a 1 , já no terceiro jogo a equipe do Flamengo saiu vencendo a equipe Lavagem do Tatu por 2 a 0, e no segundo tempo a equipe rubronegra cedeu o empate, e acabou perdendo nas penalidades.

No último jogo das quartas, a equipe do Centenário saiu perdendo para a Nova Brasília, mas conseguiu empate e se classificou nos pênaltis.

Já na semifinal, dois jogos muito parelhos e disputadíssimos. O Várzea teve trabalho contra o Napoli, e o placar não diz o que foi o jogo. Final 2 a 0 para turma do Tancredo Neves venceu por 2 a 0. Na outra semi, a Lavagem do Tatu empatou sem gols contra o Centenário. Nos pênaltis, deu o time da Lavagem.

Na busca pelo 3º lugar, o Centenário levou a melhor sobre o Napoli, nas cobranças de penalidades, após um empate no tempo normal.

A grande finalíssima entre Várzea Verde e Lavagem do Tatu, foi disputada do início ao fim. No jogo empate e o campeão saiu nas penalidades, confirmando o alto nível técnico em mais uma edição do torneio.

Deu Lavagem do Tatu na 9ª edição do Torneio Zona Leste, festa no campo da comunidade da Saint Pastous, que presenciou mais um grande evento esportivo. O Várzea ficou com vice, goleiro menos vazado e artilheiro da competição.

Fotos: Alegrete Esportes/Luis Tassinari