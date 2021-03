Mulher, acusada de prostituir a filha de 12 anos, é presa pela Policia Civil

Compartilhe















A Polícia Civil, por meio da DPCA de Caxias do Sul (em apoio à DPCA de Uruguaiana), deu cumprimento à Mandado de Prisão Preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal daquela comarca, em desfavor de uma mulher, investigada por participação na prática de crime de estupro de vulnerável contra a filha de 12 anos. A mulher, de 25 anos, foi presa no local onde estava residindo em Caxias do Sul e, após as formalidades, será recolhida ao Presídio Regional de Caxias do Sul.

A presa é acusada de obrigar a filha a se prostituir com diversos homens. Em razão da exploração sexual, a filha engravidou e a presa forneceu um chá abortivo para a menina.

A acusada residia em Uruguaiana e após o deferimento da prisão fugiu da cidade, sendo localizada pelos agentes da DPCA em Caxias do Sul.

Fonte Polícia Civil de Uruguaiana