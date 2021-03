Melhor Hora Nota Gaúcha indica horários com menor movimento para ir a supermercado e farmácias

Compartilhe















Informação é acessada em site a partir da quantidade de notas fiscais emitidas por estabelecimentos.

Ferramenta disponível na internet, “Melhor Hora Nota Gaúcha” indica os horários com menor nível de lotação para fazer compras. A consulta se torna ainda mais útil neste momento em que se deve evitar aglomerações.

A estimativa é baseada nas Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e) emitidas pelos locais, que dão o histórico da movimentação em cada faixa de horário. Desde o início da pandemia, a Receita Estadual vem implementando uma série de iniciativas para ajudar no combate ao coronavírus no Estado. O Melhor Hora é uma delas e foi desenvolvida em parceria com a Procergs.

O mecanismo pode ser acessado tanto no computador como no celular, por meio do site www.nfg.sefaz.rs.gov.br/melhorhora. Para facilitar o acesso nos smartphones, a página do navegador pode ser salva como um ícone nas respectivas áreas de acesso, tal qual um aplicativo. A ferramenta foi lançada pela Receita Estadual em julho de 2020.

A utilização do Melhor Hora Nota Gaúcha é bastante simples. Os resultados são apresentados na forma de gráfico, com exibição dos níveis de fluxo, horário de pico e duas sugestões de melhor hora para ir ao local. O sistema leva em consideração o dia da semana e hora da pesquisa, destacando os próximos momentos de menor movimento para realizar as compras.

O usuário também pode alterar o dia da semana caso queira conferir os fluxos previstos nos dias seguintes, por exemplo. Como as informações são calculadas com base em dados históricos e análises estatísticas, podem não refletir a real ocupação de um local específico.

Como funciona o Melhor Hora Nota Gaúcha

1) Acesse o Melhor Hora Nota Gaúcha via computador ou celular no endereço www.nfg.sefaz.rs.gov.br/melhorhora.

2) Escolha o tipo de comércio que você deseja pesquisar, como mercados/supermercados e farmácias.

3) Selecione uma cidade entre os 497 municípios do Rio Grande do Sul e o respectivo bairro (opcional) para pesquisa.

4) Por fim, escolha um estabelecimento da lista (digite o nome do local desejado para filtrar as opções e facilitar a busca).

5) Confira a melhor hora para ir ao local e evite aglomerações. Alterne o dia da semana pra conferir as estimativas para outros momentos.

Movimento é informado por hora, em gráfico, e ainda informada opções de horários com menor fluxo de consumidores

Texto: Ascom Sefaz

Edição: Secom