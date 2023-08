Mulher, agredida pelo ex-companheiro, necessita de cirurgia na Santa Casa

Uma guarnição da Brigada Militar deslocou-se até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em resposta a informações de que uma mulher, vítima de violência doméstica, havia dado entrada com ferimento no pé direito. No local, os policiais estabeleceram contato com a vítima, de 36 anos. Ela relatou que seu ex-companheiro havia retornado para a residência dois dias antes do fato.

De acordo com a vítima, que trabalha durante todo o dia, ao retornar para casa para almoçar, uma discussão ocorreu entre ela e o ex-companheiro. Durante o desentendimento, ele a empurrou, resultando na queda da vítima ao chão e causando uma fratura no tornozelo direito. O indivíduo responsável pela agressão, um homem de 34 anos, não foi encontrado.

A vítima recebeu os cuidados necessários na UPA, e devido à gravidade do ferimento, precisou ser submetida a uma cirurgia. A guarnição registrou o ocorrido na Delegacia de Polícia para as devidas providências legais.