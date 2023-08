Luz para os Povos fez drive thru de orações em Alegrete

O Ministério de Jovens da igreja Luz para os Povos encontrou uma maneira inovadora e inspiradora de levar o amor de Jesus à comunidade: com criatividade e empatia, eles organizaram um Drive-Thru de Oração, um evento que não apenas quebrou barreiras físicas, mas também tocou os corações das pessoas de maneira significativa. Na Avenida Eurípedes Brasil Milano, jovens e crianças se uniram para criar um ambiente acolhedor e espiritualmente enriquecedor, que combinava a oração com a conveniência e a segurança do formato Drive-thru.

Igreja Luz para os Ppovos



Utilizando cartazes e placas com mensagens de esperança, os participantes recebiam e direcionavam as pessoas que desejavam receber orações, onde encontravam o pessoal da intercessão, prontos para ouvir e orar por eles. Foram carros, ciclistas, pedestres e até cavalarianos que passaram pelo local e receberam oração.

Enquanto um grupo estava recebendo as pessoas no Drive Thru, outros grupos circulavam pela Praças dos Patinhos, levando oração e mensagem do amor de Jesus aos frequentadores do local.

Ao adotar uma abordagem inclusiva e moderna, a Luz Jovem mostrou que a igreja é acessível a todos, independentemente das circunstâncias.

Além disso, o evento ressaltou a importância de inovar e se adaptar para continuar cumprindo o propósito de apresentar o amor de Jesus à comunidade. Em última análise, o Drive-Thru de Oração realizado pela Luz Jovem levou a mensagem de esperança, compaixão e fé em tempos desafiadores. Ao utilizar essa abordagem criativa, eles demonstraram que a fé pode ser uma força poderosa que excede as barreiras físicas e emocionais, unindo as pessoas em um senso compartilhado de propósito e amor.