Mulher agredida por companheiro hostiliza PMs e foge com o agressor

Uma guarnição da Brigada Militar de Alegrete, por volta das 23h30min, deslocou ate a Rua Brasil Bairro Anita Garibaldi, para averiguação de possível ocorrência Maria da Penha. Chegando ao local fez contato com a vitima de 56 anos que estava visivelmente embriagada e relatou que seu companheiro de 51 anos tinha lhe agredido. As partes foram conduzidas até a Delegacia para assim efetuar o registro. No deslocamento a vitima começou desacatar a Guarnição e ao chegar na DP não quis fazer o registro. A descontrolada mulher voltou a afrontar os PMs e foi embora juntamente com o companheiro. O registro acabou sendo por desacato.