Mulher cai no velho golpe do nudes

A vítima disse que aceitou o convite de um homem por meio da rede social Facebook. O indivíduo inicialmente descreveu que residia em Londres e sempre conversou de forma muito educada. Por esse motivo, ela seguiu a conversa por mais alguns dias e o assunto passou a ficar inclinado para um envolvimento amoroso e conteúdos mais “picantes” ou seja, sexuais.

O homem passou a enviar fotos para a alegretense e ela também retribuiu com algumas fotos, entre elas, alguns nudes.

Na sequência, todo respeito, carinho e possível amor terminaram para o acusado que passou a chantagear a vítima. Inicialmente, ele pediu para que ela depositasse 5 mil reais ou iria divulgar as fotos da alegretense em grupos e redes sociais. Apavorada e com receio que ele cumprisse o que estava ameaçando, a mulher conseguiu negociar até chegar no valor de 3 mil reais.

Mesmo assim, não conseguiu fazer o pagamento, e procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete, onde foi orientada. A mulher repassou todos os dados e contatos enviados pelo golpista.

Em alguns casos, os estelionatários conseguem um valor e, como nunca estão satisfeitos, mesmo que a pessoa pague, acabam colocando algumas fotos em grupos ou em contatos específicos no whatsApp para intimidar cada vez mais a vítima.