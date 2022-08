Dose de reforço contra a Covid parou e vacina da gripe está disponível

A vacina é um do melhores remédios na prevenção de muitas doenças. Ela demonstrou isso contra Covid 19. No momento em que a população começou a se imunizar diminuíram os casos graves e óbitos pela doença no Brasil e no mundo.

A enfermeira Juliana Michael do setor de imunizações da Prefeitura diz que a dose de reforço, ou seja a quarta dose contra Covid parou na faixa etária dos 40 anos ou mais, porque o Ministério da Saúde não liberou mais doses.

A procura para vacina contra Covid para a faixa etária de 3 e 4 anos é muito baixa.

Já vacina para prevenir a influenza está disponível em todas as unidades de saude do Muncipio com sala de vacina .

– Sempre que as pessoas vêm até o setor ou nas unidades de saúde, as equipes ofereçem a vacina da gripe, porque é importante que as pessoas se imunizem com ela.