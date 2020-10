Mulher cai numa emboscada e apanha de relho em Alegrete

Uma emboscada terminou com uma mulher ferida em Alegrete.

Árvore de grande porte cai na Avenida Freitas Valle em Alegrete

De acordo com a ocorrência policial, a vítima de 24 anos relatou que marcou um encontro com um homem. Eles iriam se encontrar na rua João Sezimbra Jaques.

Mas para surpresa da mulher, quem chegou no local e horário combinados foi a companheira do indivíduo.

No momento em que chegou, a acusada teria iniciado as agressões com um relho de aço, segundo a vítima.

Venezuelano e argentina que percorrem as estradas da América fizeram uma parada em Alegrete

A mulher de 24 anos ficou com lesões nas costas. Além disso, a acusada de 25 anos estava acompanhada de mais duas amigas que ficaram no carro.

Ela ainda ressalta que não reagiu às agressões e deseja representar criminalmente contra a companheira do indivíduo que iria encontrar.