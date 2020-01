Mulher com criança no colo é atropelada na Avenida Dr Lauro Dorneles

No final da tarde desta sexta-feira (24), uma mulher foi atropelada com uma criança, no colo, na Avenida Doutor Lauro Dorneles em Alegrete.

De acordo com a Brigada Militar, a mulher estava atravessando a rua quando um motociclista que subia a General Vitorino, fez a conversão à direita, entrou na Avenida Doutor Lauro Dorneles e bateu nas vítimas.

A mulher caiu e machucou os joelhos. A criança, de quatro anos, nada sofreu. A mulher foi socorrida e encaminhada à UPA pelo companheiro. O motociclista parou e, durante atendimento à vitima saiu do local sem prestar socorro.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência.