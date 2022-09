Mulher é agredida em casa noturna de Alegrete

Share on Email

Uma mulher foi agredida com chutes, socos e puxões de cabelo por uma conhecida, durante um evento em uma casa noturna em Alegrete.

De acordo com a ocorrência, a vítima disse aos policiais civis que estava no local quando se aproximou de um jovem que seria um amigo em comum, entretanto, ela não tem amizade com a acusada, mas a conhece.

No instante em que estava falando com o rapaz, foi surpreendida pela mulher que passou a dar socos, chutes e puxar seus cabelos. O tumulto foi grande e outras pessoas que estavam no estabelecimento comercial interferiram.

A vítima sofreu escoriações e foi até a Delegacia de Polícia onde registrou uma ocorrência contra a acusada, diante da lesão corporal.