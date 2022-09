Alegrete classifica grupos de dança e outras categorias à final do ENART

No último final de semana aconteceu na cidade de Ijuí a 2º Interegional do ENART. Nessa etapa são escolidos por suas apresentações os que vão para a final do maior Festival de Arte e Cultura da América Latina.

De Alegrete participaram os grupos de danças do CTG Farroupilha e o Grupo Nativista Ibirapuitã; solista vocal Oliveiro Coelho, declamação masculina Darcy Pereira do CTG Farroupilha, gaita piano Stanlei de Oliveira.

Darcy Pereira está na final da gaita ponto

Todos esses ja estão com seu passaporte garantido para a final do ENART no fim do mês de novembro na cidade de Santa Cruz do Sul.

Olivério Coelho na final da declamação

Ir para a final do ENART é o maior prêmio para todos os artistas, porque sabem – da disputa e importância desse Festival no Rio Grande do Sul.

CTG Farroupilha