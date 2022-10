Mulher é assassinada em Alvorada; polícia suspeita do marido, encontrado morto no local

Uma mulher de 39 anos foi encontrada morta na madrugada desta quinta-feira (13) em Alvorada, na Região Metropoilitana de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi morta pelo marido, um homem de 37 anos, que teria tirado a própria vida em seguida.

A delegada Milena Simioli, titular da Delegacia Especializada da Mulher de Alvorada, afirma que a morte da vítima foi por asfixia.

“Foi um feminicídio seguido de suicídio. Ainda não podemos afirmar que o homicídio foi por estrangulamento, temos que aguardar a perícia para definir se foi estrangulamento, esganadura ou sufocação. Mas foi por asfixia”, afirma.

Os corpos foram encontrados em um carro, na Rua Arno da Silva Feijó, no bairro Tijuca. O local fica a cerca de 10 km da residência do casal. O carro e os celulares dos dois foram apreendidos. A vítima foi identificada como Fabiana Rodrigues Cardoso. O nome do homem não foi divulgado.

O horário do crime ainda não foi estabelecido, mas a polícia acredita que o caso ocorreu entre 4h e 6h desta quinta. A delegada informou que a Brigada Militar recebeu denúncia de que havia um veículo na via. Fabiane foi encontrada dentro do automóvel, no banco traseiro.

De acordo com a delegada, o casal estava junto há 15 anos e a mulher já tinha registrado um boletim de ocorrência contra ele por ameaça no final de agosto deste ano. O registro teria sido feito porque um dos filhos chamou a polícia, que foi até o local e levou a vítima à delegacia.

Segundo a delegada, Fabiane não quis medidas protetivas de urgência e não representou criminalmente. Por isso, não foi dado andamento ao procedimento.

