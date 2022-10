Comissão de ética da Câmara vai apurar denúncias contra vereador Bocão

O relato à ouvidoria informa que dentro do gabinete do referido vereador um de seus assistentes parlamentares destacou que ele se utilizava de seu cargo para solicitar valores indevidos ou que realize atividades das quais não seriam de sua obrigação como, por exemplo, pagar contas particulares do vereador e realizar recargas de celulares para seus familiares com rendimento próprio.

Também foi relatado que o vereador Fábio – Bocão teria comportamento homofóbico com o assessor em relação à conduta dentro de casa, impondo que o colaborador de seu gabinete mudasse sua forma de agir.

A ouvidoria tem a frente o vereador Ênio Bastos que encaminhou à comissão de ética e vai apurar os fatos.

O vereador entrou na Justiça e disse que não tem porque fazer isso, e não iria ser homofóbico se a pessoa trabalhou com ele por seis meses, sendo que: ” eu sou quem mais defendo a causa LGBT na Câmara. Eu cobrava postura dele, para que chegasse no horário, não ficasse nas redes sociais”, disse o vereador.