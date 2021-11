Mulher é esfaqueada em briga generalizada em Alegrete

Share on Email

Na manhã deste sábado(13), uma mulher de 32 anos foi esfaqueada durante uma briga generalizada que ocorreu nas imediações do Parque Rui Ramos, em Alegrete.

Conforme informações da Brigada Militar, a vítima disse aos policiais que estava no local com o namorado e mais outros amigos. Em determinado momento, por volta das 7h, iniciou-se uma briga que não soube informar o motivo.

Durante a confusão, um homem que ela sabe apenas que reside nas “Casinhas”, ou seja, no bairro Nilo Soares Gonçalves teria desferido um golpe com uma faca que a atingiu no abdômen.

A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento -UPA, onde foi realizado atendimento e o quadro era estável, sem gravidade. O suspeito não foi identificado.