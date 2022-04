Mulher é morta por asfixia, em via pública, em Santa Maria

Uma mulher de 27 anos foi morta por asfixia na noite de sábado (9) em via pública, na Rua Luiz Mallo, no Bairro Itararé, em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. De acordo com Brigada Militar, o namorado da vítima, de 26 anos, foi encontrado fazendo massagem cardíaca em Luanne Garcez da Silva . O suspeito chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ele confessou o crime e foi preso em flagrante.

A Polícia Civil investiga como feminicídio. Uma testemunha disse aos policiais que teria escutado a vítima gritar por socorro dizendo que seria morta, e ao sair para ver do que se tratava se deparou com o suspeito correndo com uma bolsa na mão e em seguida retornando para o local sem o objeto.

O crime aconteceu por volta das 23h. A Brigada Militar foi chamada por moradores, que informaram haver uma mulher morta na rua.

O corpo foi encontrado próximo a um carro, que foi apreendido.

Luanne havia feito aniversário no último dia 5. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento da vítima.

