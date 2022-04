Rotatória é implementada na Assis Brasil

Share on Email

Desta vez, no cruzamento das Avenidas Assis Brasil com Marechal Rondon, em Alegrete. O semáforo que havia no local foi retirado e a pintura iniciou cedo.

Por volta das 6h, as equipes da Secretaria de Infraestrutura, sinalização e Segurança Pública, já estavam no local e o trabalho deverá ser concluído no início desta tarde quando o trânsito será liberado.

A mobilidade urbana é um tema que abrange toda a cidade e dela depende a fluidez e segurança no trânsito de Alegrete.

Esta, é a terceira rotatória implementada na cidade nos últimos meses. A primeira foi na Avenida Tiaraju que, no início gerou algumas divergências entre os que apoiaram a iniciativa e os que eram contra, entretanto, o que se vê é o trânsito fluindo bem naquele local, sem registro de acidentes, assim como, na Rua Venâncio Aires.

Um ponto pró-rotatória, a exemplos das outras já implementadas, é a redução expressiva do número de acidentes de trânsito, nos locais e adjacências.

O dispositivo também limita a velocidade, organiza o fluxo do tráfego, reduz conflitos e melhora a fluidez dos veículos, entre outros benefícios.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), diz que o veículo que já está circulando, terá preferência na rotatória. O artigo 29 do CTB é bem claro: “no caso de rotatória, [tem preferência] aquele que estiver circulando por ela”.

A próxima a ser implementada é na Praça General Osório. Também deverá ocorrer, nas próximas etapas, a mudança de via na rua Bento Manoel que passará a ser mão única.