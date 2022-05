Mulher é presa em supermercado ao furtar 5 peças de picanha

Share on Email

Uma mulher foi presa pela Brigada Militar após ser flagrada furtando uma quantidade importante de picanha.

Segundo informações da ocorrência policial, a guarnição foi acionada em um supermercado na região central de Alegrete. No endereço, a acusada estava sob a guarda de funcionários que relataram o ocorrido aos PMs.

Conforme gravação no sistema de videomonitoramento do supermercado, a mulher entrou no estabelecimento comercial e foi direto na sessão de carnes.

No local, abriu uma bolsa e colocou cinco peças de picanha. Na sequência, saiu sem passar pelos caixas o que desencadeou o acompanhamento de funcionários que a questionaram sobre os produtos.

A Brigada Militar foi acionada e a mulher levada à Delegacia de Polícia onde foi feito contato com a Delegada. Foi determinado registro simples por furto e as carnes(picanhas), entregues ao responsável pelo supermercado.

O furto ocorreu no final da tarde da última sexta-feira(27), em Alegrete.