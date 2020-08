Mulher é presa por suspeita de tortura e maus-tratos contra criança de 7 anos em Canoas

A Defensoria Pública do RS informou ao G1 que não foi acionada no caso, e que não atua na fase do inquérito policial. “Caso nenhum advogado se apresente nos prazos estabelecidos pela legislação penal, caberá à Defensoria Pública atuar na defesa, tendo em vista as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa”, explica.