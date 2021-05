Mulher é presa suspeita de sedar e matar marido dentro de fornalha em Dom Feliciano, diz polícia

A Polícia Civil afirma que a mulher misturou o medicamento Diazepam ao suco de laranja do marido. Desacordado, ele foi colocado dentro de uma fornalha que fica na estufa de fumo da família. O corpo ficou queimando no local durante três dias.

O filho do casal, de 21 anos, também foi preso temporariamente . A investigação aponta que o jovem teria se envolvido em discussões com o pai. Além das prisões, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

O crime teria ocorrido na localidade de Colônia Nova, no interior de Dom Feliciano, onde o casal morava. Erni foi dado como desaparecido no dia 15 de fevereiro. No mesmo dia, a companheira foi até a delegacia para registrar ocorrência.