Rede Municipal tem 9 médicos a menos em Alegrete

Uma situação preocupante faz com que a administração municipal busque alternativas para a Rede Pública de Saúde.

De acordo com a assessoria de Comunicação da Prefeitura, um aviso à Secretaria da Saúde, por volta meia noite deste dia 27, é de que 4 médicos do Programa Médicos pelo Brasil que atendiam em ESFs e no Projeto Saúde Itinerante foram desligados, pelo Governo Federal, e não vão mais atender em Alegrete.

Não houve aviso prévio de que estes profissionais deixariam de prestar seus serviços aqui no Município, segundo a Comunicação da Prefeitura.

Aqui foram desligados de suas atividades os médicos que atendiam na ESF Piola, ESF Rondon, ESF Vera Cruz e um médico do saúde itinerante que atendia comunidades do interior do Município.

O prefeito Márcio Amaral está em Brasília, onde cumpre agendas, e vai tentar audiência no Ministério da Saúde para saber como proceder nesta situação .

A Secretaria da Saúde já está com projeto de contratação emergencial de cinco médicos e 15 técnicos de enfermagem para enviar à Câmara de Vereadores. Por esse motivo, totalizam nove médicos a menos na Rede Municipal de Saúde.