Mulher morre após mal súbito no Centro de Alegrete

De acordo com informações da Brigada Militar, populares acionaram a guarnição pois não estavam conseguindo contato com o Samu. Os policiais chegaram no local e, rapidamente, a conduziram à Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Ainda conforme relato, um homem que passava realizou massagem cardíaca na vítima.

Entretanto, a chegar na UPA foi constatado que Luizele Garcez Leães, de 45 anos, estava em óbito. Na bolsa, foram encontrados alguns medicamentos. Informações preliminares, dão conta de que ela residia poucos metros de onde sofreu o mal súbito.

A necropsia vai apontar a causa da morte. Até o momento, não há mais detalhes sobre o ocorrido.

Conforme a reportagem apurou, a ambulância do Samu estava concluindo um outro atendimento e, posteriormente se deslocou ao endereço, mas a mulher já tinha sido removida pela guarnição da Brigada Militar.