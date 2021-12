Há indícios de crime ambiental nos recentes focos de incêndio na área urbana

Os Bombeiros continuam fazendo alertas para que as pessoas não coloquem fogo. A vegetação está muito seca e isso pode ocasionar riscos à população pois a situação de domingo pode voltar a acontecer, ou seja, o fogo atingir residências.

Diariamente equipes dos Bombeiros são acionadas para conter focos na Avenida Caverá e, às margens da BR 290. Em alguns locais há acúmulo de lixo. Houve inclusive a identificação de caixas que estavam prontas para serem queimadas nos terrenos da antiga Aviação.

É comum ter uma quantidade considerável de lixo, além de roupas, agasalhos e pneus. Outros descartes como sofás e móveis de cozinha também são facilmente identificados nos locais dos sinistros.

Com essa demanda, o alerta é devido a eventuais ocorrências na cidade, em residência, estabelecimentos comerciais ou até mesmo acidentes, pois em situações graves, a ambulância resgate atua nos primeiros atendiementos. Sendo assim, o tempo para atendiemento será maior dependendo de onde a equipe está realizando a extinção das chamas.

Na manhã e tarde de quarta-feira, foram vários focos na BR290, nas imediações do posto da PRF. Uma casa foi preservada pelos Bombeiros, pois o fogo se alastrou muito rapidamente e os militares estavam atuando em outro ponto.

Depois, mais focos próximo ao Trevo do Arco e, à noite, um possível incêndio criminoso mobilizou os Bombeiros por horas na Avenida Caverá.

Populares disseram à reportagem que visualizaram dois homens em uma moto com um recipiente e, logo depois o cheiro de gasolina e as chamas.

O fogo assustou moradores das imediações e teve momentos de labaredas altas que eram visualizadas a distâncias consideráveis.

São mais de 12h diárias, sem interrupção, de combate a sinistros em Alegrete nesses últimos dias. O quadro não deixa dúvidas de que as ações indicam crime ambiental, pessoas que estão colocando fogo.

Causar poluição com a queima de resíduos sólidos, rejeitos a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para a atividade, resulta em multas a partir de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), termos do artigo 62, inciso XI, do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para apuração de tais infrações.

As denúncias podem ser realizadas via 0800-644-1621 ou direto na sede da Secretaria de Meio Ambiente, Av. Assis Brasil, 930.